Образование

Малик Баглиев проверил темпы строительства соцобъектов в Буйнакске и Махачкале

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Темпы строительства соцобтектов в Махачкале и Каспийске проверила делегация Министерства строительства и ЖКХ Дагестана. Строящиеся объекты посетил министр Малик Баглиев и руководитель ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Багавдин Алиев.

В Буйнакске осмотрели детские сад и 2 ясли.
Строит здания «Главное военно-строительное управление №4» Минобороны России по национальным проектам «Демография» и «Образование» по заказу «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика».

Детский сад состоит из двух этажей и рассчитан на 60 мест. Строить обьект начали в конце 2019 года. Садик готов на 90%.
Внутренние отделочные работы завершены, установлены окна, вентиляция и радиаторы.
Завершается благоустройство прилегающей территории. Готовность двух
трехэтажный яслей в совокупности на 250 мест каждая составляет 10%.

Министр посетил и новый противотуберкулезный диспансер в Махачкале. Больница рассчитана на 350 мест. Сегодня на обьекте трудится 85 рабочих.

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