Малик Баглиев проверил строящиеся объекты образования в Дербентском и Каякентском районах

Министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев и руководитель ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Багавдин Алиев проверил строящиеся в этих районах садики.

В селе Араблинская Дербентского района готовится к сдаче детский сад на 120 мест.

Здание состоит из двух этажей и занимает площадь в 1,3 тысячи квадратных метров.

Баглиев посетил и площадку новой строящейся школы на 500 мест в селе Белиджи. Здесь необходимо изменить проектно-сметную документацию, так как в проекте не заложены средства на снос здания старой школы.