Маленькая месть Эрдогана

Турция закрыла воздушное пространство для российских военных бортов

Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о закрытии воздушного пространства для российских самолётов, направляющихся в Сирию — это громкий заголовок с очень низким фактическим наполнением. Разочарую украинских «экспертов», которые тут же начали верещать, что этот шаг означает блокаду российской группировки в Сирии. Не означает. «Каспийский» маршрут через воздушное пространство Ирана не просто является рабочим, но и активно функционирует.

Данное решение — это именно политический жест, который отлично вписываются в общий курс турецкой политики в отношении РФ. Её основа — это классическая восточная смесь шантажа, уступок и бесконечного зондирования в том, что касается захода Анкары в российскую сферу влияния. Учитывая, что последняя находится в состоянии распада, у турок здесь воистину наполеоновские планы.

В той же Средней Азии на уровне политических элит и ЛОМов влияние Турции гораздо выше, чем влияние Москвы. Причем речь идёт не только о тюркских республиках, но даже о Таджикистане, стране, которая не только никоим образом не относится к «тюркскому миру», но и является его естественным антагонистом. На практике это не мешает Анкаре и Душанбе подписывать рамочное военное соглашение и вести переговоры о закупке тех же самых БПЛА, что уже поставляются Бишкеку, отношения Таджикистана с которым продолжают ухудшаться.

При этом сами турки — это нация, политическое мировоззрение которой по-прежнему формируется на основе критического несоответствия нынешнего статуса и доминирующих исторических мифов. Последние культивируются на всех уровнях — от развлекательных медиаплощадок, основанных на массовом производстве псевдоисторических сериалов, до сферы высшего образования. Турецким архитекторам мягкой силы удалось очень удачно соединить образ Османской Империи с запросом на ассимиляцию и национализм. И это при том, что Османская Империя была государством каким-угодно, но точно не турецким.

В каком-то смысле политический курс эрдогановской Турции напоминает доменную печь, которая требует непрерывной подпитки в виде внешних побед, причем с растущими ставками. Карабах очень серьёзно поднял аппетиты «имперско-мусульманского» электората, и ему нужно преподнести либо новую войну, что чревато непредсказуемыми последствиями, либо обретение Турцией статуса главного медиатора на постсоветском пространстве, который «мирит» Киев и Москву.

Именно поэтому стамбульский переговорный процесс крайне важен лично для Эрдогана. И неслучайно в поддержку переговоров активнее всего выступают те деятели, которые имеют в России репутацию турецких лоббистов. Запрет на пролёт российских самолётов через турецкое воздушное пространство — это не что иное, как демонстрация острого недовольства «друга Реджепа» тем, что «партия победы» в Москве начинает доминировать над «партией предательства». И этот шаг — разумеется, не последний.

Николай Севостьянов