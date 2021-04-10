Максиму Решетникову презентовали проект развития города Дербента на 2021-2025 гг.

Комплексный план развития города Дербента, разработанный победителями международного конкурса на мастер-план — архитекторами России, Нидерландов, Франции и Великобритании, презентовали министру экономического развития России Максиму Решетникову, который находится в Дагестане с рабочим визитом.

Мастер-план разработан в рамках тезиса «Город для туристов, город для горожан», на его основе уже расписана дорожная карта комплексного развития Дербента на период до 2025 года.

Через четыре года город должен стать неузнаваемым: благоустраивается парк Низами Гянджеви вдоль северной стены крепости, здесь же будет внедрен мультимедийный фонтан высотой в 30 метров, здесь же будут музейная, рекреационная зоны. Также на побережье будет устроен парк «Патриот», достоянием которого и станет экраноплан «Лунь». Кроме того, здесь будет располагаться детский лагерь, страйкбол-зона, пляж. И это далеко не весь список запланированных мероприятий на ближайшие четыре года.

Максим Решетников по итогу встречи сделал вывод о необходимости разработки механизмов поддержки данного направления.