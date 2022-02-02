«Максимально возможное число»: в Минтруде сообщили о рекомендации перевести работников на удалёнку

На заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений утверждена рекомендация работодателям о переводе на удалённую работу максимально возможного числа сотрудников, сообщили в пресс-службе Минтруда. Причина — кратный рост заболеваемости COVID-19 в России. За прошедшие сутки в стране госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом. Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил 125 836, выздоровел 40 301 человек, скончались 663 пациента.

Российским работодателям рекомендовали разрешить большинству сотрудников работать из дома. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утверждён на заседании РТК 28 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работодатель самостоятельно определяет число работников, которых может перевести на удалёнку. При этом перевод работника на удалёнку не может стать основанием для уменьшения зарплаты при сохранении объёма выполняемых задач.

Источник: https://russian.rt.com/russia/article/955831-koronavirus-rossiya-udalenka