Максим Решетников совместно с Сергеем Меликовым побывали в индустриальном парке «Тюбе»

Руководитель Минэкономразвития РФ Максим Решетников прибыл с рабочей поездкой в Дагестан. Здесь с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым они посетили индустриальный парк «Тюбе», в частности «Керамогранит Дагестан», «Каспийский завод листового стекла». Сообщается, что индустриальный парк привлекает резидентов, чтобы в итоге получился свекольный кластер. На сегодняшний день не хватает четырёх резидентов.

Руководитель Минпрома Дагестана Низам Халилов отметил также, что индустриальные парки должны пройти аккредитацию. Это позволит воспользоваться мерами господдержки.

Также на основе парка будут реализованы различные инвестпроекты, о которых рассказал руководитель Минэкономразвития РД Руслан Алиев и исполняющий обязанности руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Хаджи-Мурад Абашилов.