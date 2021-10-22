Максим Решетников провёл совещание по вопросам развития коммунальной и энергетической сферы

Вопросы утверждения региональных программ устойчивого развития предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики обсудили на совещании под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Министр в рамках совещания отметил, что необходимо выработать меры для выхода на сбалансированную модель деятельности коммунальных и энергетических предприятий. В этих целях Министерство экономического развития РФ разработало типовой проект региональной программы устойчивого экономического развития предприятий этой сферы. В совещании, которое проходил в режиме ВКС, принял участие Абдулпатах Амирханов. В рамках совещания врио Председателя Правительства РД доложил о ситуации в энергетической и коммунальной сфере Дагестана.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники