Максим Решетников положительно оценил проведённую в Дагестане работу по развитию системы ЖКХ

По словам министра экономического развития России, во многих регионах Кавказа ранее сложилась ситуация, когда компании, которые поставляли людям воду, электричество, тепло, периодически банкротились. Это не позволяло вкладывать инвестиции. Потребовались дополнительные меры по стабилизации экономического положения в ЖКХ.

И такие механизмы были разработаны в виде пилотных проектов в Республике Дагестан, Северной Осетии-Алании и Ингушетии.

Суть в механизма в создании единого оператора и консолидации имущественного комплекса, что позволяет верифицировать абонентскую базу и устанавливать нормативы потребления.

«Быстрее всех с программой стартовал Дагестан. Он консолидировал коммунальный комплекс на сегодняшний момент двух городов – это 10% всего коммунального комплекса Дагестана», – сообщил министр на заседании Правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под руководством Михаила Мишустина.