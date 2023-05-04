Максим Решетников отметил роль Кавказской инвестиционной выставки

Кавказская инвестиционная выставка наглядно продемонстрировала, насколько активно развивается Северо-Кавказский федеральный округ, регионы которого становятся более открытыми и привлекательными для внутренних и внешних инвесторов.

Об этом накануне заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Министр подробно рассказал об использовании федеральных мер поддержки субъектами СКФО.

Так, регионам округа одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на 43 млрд рублей, 8 млрд уже доведено. По словам министра, многие из проектов, которые были представлены в ходе нынешнего визита на Северный Кавказ Михаилу Мишустину, напрямую увязаны с этими средствами.

В том числе за счёт этих средств строятся магистральные водоводы в Дагестане – в Махачкале и Каспийске.