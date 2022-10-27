Максим Решетников и Сергей Меликов осмотрели пограничный пункт пропуска «Яраг — Казмаляр»

Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл с рабочим визитом в Республику Дагестан. В ходе поездки на юг республики, министр совместно с Сергеем Меликовым ознакомился с потенциалом развития транспортно-логистической инфраструктуры.

В частности, руководители осмотрели пункт пропуска через российско-азербайджанскую границу «Яраг-Казмаляр». Здесь уже проводится первый этап реконструкции. Работы ведутся в рамках реализации поручения Правительства РФ. Проводимые мероприятия позволят увеличить пропускную способность пункта почти в три раза по количеству транспорта и туристов.

Развитие данной инфраструктуры будет способствовать сокращению сроков доставки грузов, создаст дополнительные возможности для развития экономики и снизить зависимость российской логистики от внешних факторов. На данный момент возведено здание пограничной и таможенной службы, а также новый весогабаритный комплекс.