Майя Хайдакова: «Сложившаяся политическая обстановка вокруг нашей страны вынудила нашего Президента Владимира Путина принять жёсткие и неотлагательные меры»

Член Совета женщин Новолакского района, гражданка РФ с открытой гражданской позицией Майя Хайдакова поддержала решительные действия по ведению военной спецоперации в Донбассе Президента России Владимира Путина. Она назвала решение Путина вынужденной мерой.

«К сожалению, вокруг нашей страны сложилась непростая политическая обстановка. Украинская армия продолжает бить по своему мирному населению. На протяжении 8 лет Украина издевается над жителями ЛНР и ДНР, занимается спекуляцией. Падающие на жилые дома обломки ракет даже не смущают политиков Украины.

Кроме того, украинские военные обстреливают из жилой застройки, тем самым провоцируя российскую армию на ответный огонь. Медлить было уже нельзя. Жёсткие и неотлагательные меры, вот что было нужно, и мы полностью поддерживаем решение Путина.

Лучше страшный конец, чем бесконечный страх. Переживем. Чем раньше поставим этому конец, тем для нас лучше. К украинскому простому народу, кроме уважения и желания им помочь, мы другое не испытываем. Желаем им скорейшего освобождения от нацистской хунты, кто ввёл свой народ в заложники чуждого для них режима. Точно знаем, что это произойдёт в ближайшие дни…»