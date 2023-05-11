Майские заботы пчеловодов

Вот и подошла хлопотная пора для пчеловодов. В первую очередь для тех, кто перекочевал со своей пасекой на равнинные районы. Обильное цветение фруктовых деревьев там сменяется цветением сильных медоносов, таких, как акация, татарник, мордовник обыкновенный, клевер белый и клевер луговой розовый, малина, эспарцет посевной и другие.

Благоприятная погода позволит пчелам за считанные дни нарастить силу семьи, и если пчеловод запоздает с расширением, семья перейдет в роевое состояние. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы.

Плюсы: рой позволяет пополнить пасеку, роевые пчелы быстрее отстраивают вощину, и отроившиеся пчелы не переносят ульевые болезни (аскосфероз, гнильцы, ульевых клещей, восковую моль и др.) в новый улей. Роевым пчелам желательно давать строительные рамки, так как восковые зеркальца у них работают лучше.

Минусы: пчеловод должен находиться на пасеке с утра до вечера, особенно в пасмурные дни, так как стоит выглянуть солнцу, как рой моментально вылетает из улья. А если пчелы-разведчицы нашли подходящее место, то рой без промедления улетает, и его невозможно поймать. Второй минус- иногда из улья вылетает пять-шесть роев. Если первак и вторак еще сильные рои, то каждый последующий роек все меньше и меньше.

Не зря агульская пословица гласит: «Первый рой накормит и себя, и хозяина, второй рой накормит себя, остальных должен хозяин накормить». Если такое произошло, то лучше маленькие ройки объединить. Не всегда пчеловод находится на пасеке, и лучше повесить на деревья ловушки для ловли роёв.

Многие предпочитают роению деление семей на пол лёта. Тут есть свои нюансы, которые начинающему пчеловоду незнакомы и могут привести к отрутневению. Поэтому лучше не рисковать.

У тех, чьи пчелы остались в горах, другие проблемы. После того, как отцветают плодовые деревья и одуванчики, наступает пауза в цветении медоносов. Да и погода в мае оставляет желать лучшего. Возможны возвратные холода, дожди, пасмурная погода. Температура воздуха 5-8 градусов. Пчелы из ульев не вылетают, нектар при низких температурах не выделяется. Хорошо, если у пчел есть запасы (желательно как можно больше, так как пчелы выращивают расплод). Если запасов нет, лучше подкормить. Канди уже не годится. Лучше подкормить 50% сахарным сиропом, добавив «Стимовит» для стимулирования яйцекладки.

Проявите максимум заботы о своих пчелах, и они отблагодарят вас в конце лета ароматным и душистым медом!

А. Рамазанов