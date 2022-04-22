Май как символ Великой Победы

«Май — особый период в истории нашей страны. Он подарил нам победу и надежду на свободное и чистое будущее, мирное небо над головой», — так обратился к жителям Агульского района председатель Совета ветеранов муниципалитета Вагид Махмудович Халидов. Педагог много лет проработал в МКОУ «Буркиханская СОШ» и активно участвовал в воспитании патриотических настроений у подрастающего поколения.

Вагид Махмудович выражает мнение, что памятные акции, приуроченные празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне необходимы для того, чтобы память о верных сынах своего Отечества не угасала в памяти российской народа.

Так, к годовщине Великой Победы в текущем году приурочена республиканская акция «Знамя Победы», которая пройдет во всех города и районах Дагестана с 30 апреля по 10 мая. Главной целью данной акции является увековечивание и почитание исторической памяти, гордость за подвиг и победу старших поколений, преемственность, передача духовно-нравственных принципов и ценностей, патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Все эти категории, по словам Вагида Махмудовича, формируют надежный пласт патриотизма, который укрепляет в наших сердцах веру в Отечество и в светлое будущее, где не будет места фашизму и любым националистическим проявлениям.

С. Малагусейнова