Общество

Маир Пашаев: «Газификацию территории Республики Дагестан можно завершить в 2025 году»

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Эксперт Общественной палаты РД, а также руководитель проектно-ресурсного офиса развития территорий Маир Пашаев прокомментировал внимание к газовой отрасли республики правления ПАО «Газпром».

По его мнению, тот объем проблем с отраслью газификации в Дагестане оказался настолько большим, что потребовал внимания руководства страны. И это несмотря на то, что газификацией охвачено 90% республики, что является самым высоким показателем в России. Однако предстоит догазификация ещё 6 горных муниципалитетов с довольно сложным рельефом.

Как высказался Мир Пашаев, если успешно реализовать совместную с ПАО «Газпром» Программу развития газоснабжения и газификации с финансированием в 14 миллиардов рублей, догазификацию Дагестана завершат в 2025 году.

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