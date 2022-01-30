Маир Пашаев: «Газификацию территории Республики Дагестан можно завершить в 2025 году»

Эксперт Общественной палаты РД, а также руководитель проектно-ресурсного офиса развития территорий Маир Пашаев прокомментировал внимание к газовой отрасли республики правления ПАО «Газпром».

По его мнению, тот объем проблем с отраслью газификации в Дагестане оказался настолько большим, что потребовал внимания руководства страны. И это несмотря на то, что газификацией охвачено 90% республики, что является самым высоким показателем в России. Однако предстоит догазификация ещё 6 горных муниципалитетов с довольно сложным рельефом.

Как высказался Мир Пашаев, если успешно реализовать совместную с ПАО «Газпром» Программу развития газоснабжения и газификации с финансированием в 14 миллиардов рублей, догазификацию Дагестана завершат в 2025 году.