Махмуд Махмудов: «Чтобы выполнить те, задачи, которые перед нами стоят, необходимо возрождать строительную отрасль»

Депутат Народного Собрания РД от партии КПРФ Махмуд Махмудов прокомментировал отчет премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова о результатах деятельности Правительства РД за 2022 год.

«Доклад довольно таки емкий, затронуты все сферы деятельности правительства республики за 2022 год. Отмечу, что мы, депутаты вместе с правительством преследуем одни цели – это развитие республики. Мы все видим, что уровень жизни в республики за 2022 год заметно ухудшился. У нас самые низкие зарплаты и пенсии, высокие цены на продовольственные товары и многие другие проблемы. К сожалению, по результатам анализа, среди субъектов СКФО Республика Дагестан является лидером по оттоку населения, молодежь уезжает не от хорошей жизни, уезжают от безработицы и не востребованности. Я бы порекомендовал Правительству Дагестана обратить внимание на развитие производства и промышленности. Это самые налогоемкие отрасли. В эту сферу практически ничего не вложено, без помощи государства развивать промышленность очень сложно. Хочу еще отметить, что у нас в регионе строительство находится в упадке. Из–за откатов, поборов многие строители уехали за пределы республики. Чтобы выполнить те, задачи, которые перед нами стоят, необходимо возрождать строительную отрасль», — сказал Махмудов.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/mahmud-mahmudov-chto-by-vypolnit-te-zadachi-kotorye-pered-nami-stojat-neobhodimo-vozrozhdat-stroitelnuju-otrasl/