Махмуд Амиралиев: «Владимир Путин в очередной раз поднял дух патриотизма россиян»

Глава Каякентского района прокомментировал Послание Президента РФ.

«Сегодня в Москве в Гостином дворе Президент России Владимир Путин огласил ежегодное Послание Федеральному Собранию России, где в очередной раз поднял дух патриотизма россиян.

Конечно, все тезисы международных отношений, проведение специальной военной операции, освобождение жителей Донбасса от киевского режима являются адекватными и необходимыми.

Администрация района оказывает необходимую поддержку семьям погибших, мобилизованных и участников СВО. И в дальнейшем помощь будет продолжена. Жители и благотворительные фонды района неоднократно отправили гуманитарную помощь нашим бойцам на передовой, а также жителях Донбасса.

Из Послания Владимира Владимировича Путина отмечу также вопрос высшего образования. Действительно, наше советское и нынешнее российское образование намного лучше, чем чуждое нашему обществу западная модель. Безусловно, наши бизнесмены должны поднимать отечественную экономику, вкладывать свои средства в развитие всех сфер народного хозяйства.

Уверен в том, что Послание Президента России будет реализовано в полном объеме», — сказал глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев.