Махмуд Амиралиев: «Президент Путин определяет светлое будущее страны»

«Сегодня на пленарном заседании ПМЭФ-2023 также выступил Президент России Владимир Путин, который охарактеризовал нынешнее состояние российской экономики и определил векторы её развития.

Действительно, в 2022 году наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны Запада и их крупных компаний. Но, благодаря грамотной выверенной политической линии руководства страны, Россия смогла противостоять этому давлению. Добавлю, что санкции раскрыли внутренний экономический потенциал, который дал возможность развиваться нашим компаниям и предпринимателям.

Особое место в докладе Владимира Владимировича Путина, как всегда, было уделено социальным вопросам. Повышение зарплат, пенсий, стипендий, введение новых социальных выплат для детей — это серьезная поддержка и помощь россиянам. Ведь от социального благосостояния зависит благополучие каждого гражданина, каждой семьи. Сокращение числа безработных, снижение инфляции, выделение инвестиций, поддержка самозанятых — это всё говорит о правильном курсе, выбранном лидером страны Владимиром Путиным.

Здесь хочу подчеркнуть, что и в нашем районе реализуются все эти проекты и ставятся задачи о социально-экономическом благополучии каждого жителя муниципалитета.

Скажу так — Президент Путин определяет светлое будущее страны», — прокомментировал выступление Президента России на пленарном заседании ПМЭФ-2023 глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев.

Источник: Лезги Газет