Экономика

Махмуд Амиралиев: «Президент Путин определяет светлое будущее страны»

Оставить комментарий

«Сегодня на пленарном заседании ПМЭФ-2023 также выступил Президент России Владимир Путин, который охарактеризовал нынешнее состояние российской экономики и определил векторы её развития.

Действительно, в 2022 году наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны Запада и их крупных компаний. Но, благодаря грамотной выверенной политической линии руководства страны, Россия смогла противостоять этому давлению. Добавлю, что санкции раскрыли внутренний экономический потенциал, который дал возможность развиваться нашим компаниям и предпринимателям.

Особое место в докладе Владимира Владимировича Путина, как всегда, было уделено социальным вопросам. Повышение зарплат, пенсий, стипендий, введение новых социальных выплат для детей — это серьезная поддержка и помощь россиянам. Ведь от социального благосостояния зависит благополучие каждого гражданина, каждой семьи. Сокращение числа безработных, снижение инфляции, выделение инвестиций, поддержка самозанятых — это всё говорит о правильном курсе, выбранном лидером страны Владимиром Путиным.

Здесь хочу подчеркнуть, что и в нашем районе реализуются все эти проекты и ставятся задачи о социально-экономическом благополучии каждого жителя муниципалитета.

Скажу так — Президент Путин определяет светлое будущее страны», — прокомментировал выступление Президента России на пленарном заседании ПМЭФ-2023 глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев.

Источник: Лезги Газет

Также читают:

В Дагестане с начала года количество туристов увел...
Правительство поможет виноградарям, потерявшим уро...
Глава Дагестана заявил, что важнейшим направлением...
Дагестанские производители получили предложение пр...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *