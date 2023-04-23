Махмуд Амиралиев поздравил семьи погибших военнослужащих в СВО с праздником Ураза-байрам

В эти дни мусульмане отметили один из священных и светлых праздников — Ураза-байрам.

Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев в сопровождении работников районной администрации и общественников посетил семьи погибших воинов в проведении специальной военной операции.

«Поздравляю Ваши семьи с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением праздника — Ураза-байрам. Желаю Вам здоровья, семейного благополучия, счастья и душевного спокойствия.

Хочу заверить Вас, что мы всегда будем рядом с Вами и дальше будем оказывать поддержку и помощь», — сказал глава муниципалитета Махмуд Амиралиев.