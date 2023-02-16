Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родственникам пассажира, погибшего в ДТП с автобусом

Очередное ДТП случилось на ФАД «Кавказ». В Сунже рейсовый автобус, следовавший из Краснодара в Махачкалу, опрокинулся в кювет.

В транспортном средстве находился 21 человек. Большинство пострадавших были доставлены в региональные больницы, несколько человек — в учреждения соседних субъектов.

По словам Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, всем госпитализированным будет в полном объеме оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, Калиматов выразил соболезнования родственникам пассажира, погибшего в результате ДТП.

«Буду держать под личным контролем все обстоятельства аварии и оказание помощи пострадавшим», — сказал Глава Ингушетии.