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Махачкалу и Симферополь в конце сентября свяжут прямые авиарейсы

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Из Дагестана в Крым начиная с конца сентября можно будет полететь на самолете два раза в неделю. «Авиакомпания „ЮВТ-аэро“ запускает рейсы из Махачкалы в Симферополь. Вылеты начинаются с 23 сентября и будут выполняться еженедельно по четвергам и воскресеньям», — сообщила ТАСС пресс-секретарь махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.
Отметим, что в конце сентября откроются прямые рейсы из Махачкалы в Саратов и Пермь, которые будет выполнять авиакомпания Red Wings. Кроме того, прорабатывается вопрос об открытии дополнительных рейсов из столицы Дагестана в Волгоград и Астрахань. На сегодняшний день из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень и Новый Уренгой, также открыто международное авиасообщение с Турцией и ОАЭ.

Источник: сайт Это Кавказ:
https://etokavkaz.ru/news/122096

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