Махачкалу и Симферополь в конце сентября свяжут прямые авиарейсы

Из Дагестана в Крым начиная с конца сентября можно будет полететь на самолете два раза в неделю. «Авиакомпания „ЮВТ-аэро“ запускает рейсы из Махачкалы в Симферополь. Вылеты начинаются с 23 сентября и будут выполняться еженедельно по четвергам и воскресеньям», — сообщила ТАСС пресс-секретарь махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

Отметим, что в конце сентября откроются прямые рейсы из Махачкалы в Саратов и Пермь, которые будет выполнять авиакомпания Red Wings. Кроме того, прорабатывается вопрос об открытии дополнительных рейсов из столицы Дагестана в Волгоград и Астрахань. На сегодняшний день из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень и Новый Уренгой, также открыто международное авиасообщение с Турцией и ОАЭ.

Источник: сайт Это Кавказ:

https://etokavkaz.ru/news/122096