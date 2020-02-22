Махачкалинцы возложили цветы к памятнику Воину-освободителю

Сегодня, 22 февраля, в столице республики прошла акция «Ленточка памяти». Махачкалинцы посетили парк им.Ленинского комсомола и возложили цветы к мемориалу Воину-освободителю. Эта акция стала данью уважения памяти тех, кто погиб, защищая Отечество.

Митинг был организован «Волонтерами Победы». В числе почетных гостей мероприятия оказались ветераны, руководители ведомств и представители общественных организаций.

Митинг открылся приветственными словам первого вице-премьера Анатолия Карибова, который подчеркнул значимость патриотического воспитания подрастающего поколения и важную роль общественных организаций в этом деле.

Завершилась акция минутой молчания и церемонией возложения цветов к обелиску.