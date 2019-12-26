Махачкалинцев приглашают выбрать концепцию развития Эльтавского леса

На платформе «Яндекс. Формы» для жителей столицы Дагестана опубликовано приглашение выбрать программу развития Эльтавского леса. По итогам голосования определят три программы, по которым впоследствии будет организовано общественное обсуждение.

Концепция, получившая наибольшую поддержку со стороны общества, будет взята за основу для составления технического задания на разработку проекта. Желающие принять участие в голосовании смогут это сделать по ссылке https://forms.yandex.ru/u/5e0208447095915cb7142d57/ до 12 января нового года.

Отметим, что заявление мэра столицы республики о присвоении в следующем году некоторым объектам, в числе которых есть и Эльтавский лес, статуса особо охраняемых территорий, стало ключевым пунктом его политической программы.