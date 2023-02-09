Общество

Махачкалинскому соединению Росгвардии вручили Боевое знамя

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Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Захаров вручил Боевое знамя командиру махачкалинского соединения Росгвардии генерал-майору Дмитрию Чистякову. Церемония состоялась на базе соединения в городе Махачкале.

Генерал-полковник Сергей Захаров поздравил личный состав подразделения со знаменательным событием и пожелал им успехов в службе во благо Отечества: «Боевое знамя – это символ мужества, доблести и чести. Во все века под знаменем военнослужащие проявляли чудеса героизма и отваги. История вашего подразделения очень богата традициями, которые вы сегодня продолжаете и передаете молодому поколению военнослужащих. Хочу отметить, что военнослужащие бригады с честью выполняют поставленные перед ними задачи. Благодарю вас за верную службу, желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и достатка».

Генерал-майор Дмитрий Чистяков заверил, что личный состав соединения и впредь будет с достоинством выполнять все возложенные боевые задачи.

«Это высокая честь – удостоится нового Боевого знамени войск национальной гвардии. Спасибо за оказанное нам высокое доверие. Мы продолжим все боевые традиции и не подведем командование войск национальной гвардии», – сказал командир соединения.

В рамках мероприятия генерал-полковник Сергей Захаров вручил военнослужащим медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и памятные ведомственные медали «Участнику специальной военной операции».

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