Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом»

Для победы нашей команде не хватило немного везения.

«Поздравляю клуб и болельщиков с началом сезона! Дагестанцы успели соскучиться по родной команде, это было видно сегодня по эмоциям на трибунах.

Ребята в прекрасной форме, они полны энергии, напористы и нацелены на результат. Мы все желаем им уверенности в своих силах и много победных матчей. Мы вас любим, верим в вас и всегда будем поддерживать!

Динамо, вперёд!» — написал Сергей Меликов у себя в телеграм.

Напомним, Глава Дагестана лично присутствовал на стадионе, где проходил матч и поддерживал столичную команду.