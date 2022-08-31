Экономика

Махачкалинский порт становится транспортным коридором международного значения

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Махачкалинская морская гавань возобновила перевалку контейнерных грузов и расширила виды пропускаемых товаров. Если раньше порт специализировался на транзите цемента, зерна и нефти, то сегодня номенклатура грузов сильно меняется: теперь здесь экспортируют муку, подсолнечное масло, соль, рыбу и т.д.

Экономическая и транспортная актуальность порта в условиях антироссийских санкций кратно увеличилась, так как он выступает транспортный коридором «Север-Юг» в Иран, Азербайджан, Китай и Индию.

Сейчас здесь строится новый спецтерминал, который позволит значительно увеличить транзитные мощности морского северокавказского хаба.

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