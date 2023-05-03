Махачкалинский морской торговый порт рассматривает возможность экспорта удобрений и лесоматериалов

Переговоры об этом ведутся с Ираком, Ираном, Индией, другими странами Азии и Ближнего Востока.

Об этом сообщил Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на одном из круглых столов Кавказской инвестиционной выставки.

По словам руководителя республики, в перспективе планируется обеспечить и обратный импорт товаров с этими странами.

«Для нашей страны это очень важно, в том числе за счет контейнерных перевозок. Уже апробирована логистическая цепочка контейнерных перевозок из Индии», – сказал глава.

Махачкалинский морской торговый порт – единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м.

Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань, причалы для генеральных, навалочных грузов, железнодорожный и автопаромный терминалы, а также зерновой терминал. По итогам 2022 года перевалка сухих грузов в порту выросла на 45% по сравнению с предыдущим годом.