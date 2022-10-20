Махачкалинский морской торговый порт повысит эффективность работы в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Махачкалинский морской торговый порт примет участие в нацпроекте «Производительность труда». Федеральный центр будет курировать процесс оптимизации и внедрение бережливого производства. Сотрудники порта пройдут обучение.

Замгендиректора предприятия Русламбек Каджимагомаев отметил, что для реализации намеченных мероприятий создана рабочая группа из инициативных сотрудников.

«Нам предстоит полностью перестроить бизнес-процессы и выйти на конкретные результаты», — сообщил заместитель гендиреткора.

Отмечается, что первые результаты оптимизации будут заметны уже через полгода.