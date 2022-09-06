Махачкалинский морской торговый порт может стать частью коридора «Север-Юг», но нужна модернизация

Такое мнение в рамках интервью журналистам на ВЭФ выразил Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Сегодня мы можем компенсировать товары, которые раньше получали с Запада, поставками из тех стран, с которыми продолжаем сотрудничать. Но для этого должен быть переформатирован транспортно-логистический коридор «Север-Юг». Поэтому одним из инвестиционных проектов мы рассматриваем развитие «Махачкалинского морского торгового порта», – отметил глава региона.

Сейчас решается вопрос о включении его в план приватизации и передачу частным инвесторам, которые способны вложить крупные средства в развитие порта, что позволит его использовать как раз для развития транспортно-логистического коридора.

Напомним, Махачкалинский морской торговый порт – единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, он принимает суда длиной до 150 м и с осадкой до 4,5 м.