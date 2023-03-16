Махачкалинский аэропорт после долгого перерыва принял самолёт из Баку

16 марта в аэропорту Махачкалы после долгого перерыва приземлился самолёт из Баку. Данное событие прокомментировал Сергей Меликов. По его словам, это стало долгожданным событием для всех тех, кто хотел чаще навещать своих близких и давно мечтал познакомиться с культурой соседей.

«Первый рейс показал высокий спрос — все билеты на него проданы. Не сомневаюсь, что открытие авиасообщения поможет нам ещё больше укрепить дружеские и деловые связи с нашим ближайшим соседом», — сказал Глава Республики Дагестан.