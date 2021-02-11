Экономика

Махачкалинский аэропорт и железную дорогу соединит аэроэкспресс

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В Правительстве Дагестана обсудили развитие железных дорог. По мнению премьера Абдулпатаха Амирханова, железнодорожное сообщение важно для региона из-за географического расположения и социально-экономической ситуации.

Амирханов также подчеркнул роль отрасли в развитии Дербента и международного аэропорта Махачкалы. Связь между железной дорогой и аэропортом будет налажена по принципу аэроэкспресса. Проект предполагает включить аэропорт Махачкалы в региональную железнодорожную сеть и наладить сообщение с пунктами: п.Манас, Избербашем и Дербентом.

Также планируется возобновить движение поездов в ночное время по маршруту Махачкала-Москва. Проект будет выполнять специальная рабочая группа.

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