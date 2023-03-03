Экономика

Махачкалинский аэропорт динамично развивается

Оставить комментарий

Увеличился объём перевозок, улучшена инфраструктура, расширена региональная маршрутная сеть.

По итогам 2022 года количество обслуженных пассажиров составило более 2,5 млн пассажиров, что на 24 % выше 2021 года.

Такие цифры озвучил глава республики Сергей Меликов.

В 2021 году сдан в эксплуатацию новый терминал международных авиалиний площадью более 8 тысяч кв. м. Кроме того, проектом введен новый воздушный пункт пропуска через госграницу Российской Федерации.

В конце прошлого года распоряжением Правительства РФ на реализацию мероприятий второго этапа реконструкции аэропорта, намеченную на 2023–2025 годы, выделено свыше 13 млрд руб. Это позволит снять существующие ограничения по приему различных типов воздушных судов, соответственно, значительно увеличится количество обслуживаемых самолетов и пассажиров в аэропорту.

Сегодня по пассажиропотоку аэропорт занимает 2 место в СКФО.

Также читают:

Как в Подмосковье реализуется нацпроект «Производи...
Беларусь заинтересовалась элитным поголовьем овец ...
Туристический сегмент Дагестана будет платить пони...
Заур Аскендеров: «Депутатам парламента будет поруч...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *