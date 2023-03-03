Махачкалинский аэропорт динамично развивается

Увеличился объём перевозок, улучшена инфраструктура, расширена региональная маршрутная сеть.

По итогам 2022 года количество обслуженных пассажиров составило более 2,5 млн пассажиров, что на 24 % выше 2021 года.

Такие цифры озвучил глава республики Сергей Меликов.

В 2021 году сдан в эксплуатацию новый терминал международных авиалиний площадью более 8 тысяч кв. м. Кроме того, проектом введен новый воздушный пункт пропуска через госграницу Российской Федерации.

В конце прошлого года распоряжением Правительства РФ на реализацию мероприятий второго этапа реконструкции аэропорта, намеченную на 2023–2025 годы, выделено свыше 13 млрд руб. Это позволит снять существующие ограничения по приему различных типов воздушных судов, соответственно, значительно увеличится количество обслуживаемых самолетов и пассажиров в аэропорту.

Сегодня по пассажиропотоку аэропорт занимает 2 место в СКФО.