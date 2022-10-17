Махачкалинские школьники пишут письма мобилизованным

В рамках Всероссийской акции «Письмо солдату» школьники из столицы написали письма поддержки участникам специальной военной операции на Украине, в том числе мобилизованным гражданам.

Участниками акции стали юнармейцы гимназии № 28 им. героя России А. Исмаилова, средней школы № 45 и других школ.

Ребята пишут письма с искренними, теплыми словами поддержки и благодарности солдатам и офицерам, медицинским работникам, всем военнослужащим. Они выражают бойцам поддержку и благодарят за защиту Родины.

Отметим, что акция будет продолжена и в других образовательных учреждениях Дагестана.