Общество

Махачкалинские команды стали победителями и призёрами игры «Что? Где? Когда?»

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24 команды приняли участие в межрегиональном «Летнем кубке-2022» по игре «Что? Где? Когда?», который проходил в городе Владикавказе 17 августа. Организатором мероприятия выступил Интеллектуальный клуб «Альбус».

Всего в турнире было разыграно четыре тура по семь вопросов. По результатам соревнования, обладателями кубков стали две из трёх дагестанских команд. Команда «Умный Пон» и «Тобот Палиндрома» завоевали Кубки Победителя и Бронзового призёра. Обе команды представляют клуб интеллектуальных игр «Идальго».

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