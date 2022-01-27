Махачкалинка Мария Бессалова вспоминает о жизни в блокадном Ленинграде

Вся Россия в эти дни живёт памятью о блокадном Ленинграде. Прошло целых 78 лет с тех трагических лет современного Санкт-Петербурга.

Марии Бессаловой на момент начала Великой Отечественной было всего 4 года. Её отец был призван в Красную армию еще в 1939-ом. Она рассказывает, что видела его все два раза в жизни. Родилась Мария в Ленинграде и жила на Васильевском проспекте с мамой и бабушкой. Жили они в комнате в 45 квадратов, которая в свою очередь была разделена перегородками с другими семьями.

Два года прожила маленькая Мария в блокадном Ленинграде, в котором на момент окружения находилось больше 2,5 миллионов человек. Из них более 400 тысяч — только дети.

В 1942 году её с другими детьми эвакуировали на «большую землю». Так она попала в Адыгею, где её удочерила семья казаков.

Война закончилась, а Мария Бессалова вызвалась работать на ткацкий завод в Махачкале. С 1956 года до самой пенсии проработала она на нем.

Мария Бессалова, воспитанная тяжёлым военным временем блокадного Ленинграда, говорит, что и сейчас не оставляет крошек от нарезанного хлеба — собирает и закидывает в рот: «По-другому я не могу. У меня должен быть запас, чтобы я была спокойна…»