Махачкале проходит акция «Поем двором»

В преддверии празднования 9 мая во дворах ветеранов проходят акции «Поем двором», «Парады у домов ветеранов ВОВ». В сопровождении военного оркестра Каспийской флотилии и Росгвардии для ветеранов в их дворах проводятся концертные программы. Акция уже прошла во дворах ветеранов ВОВ Мамедова Асадуллы Ибрагимовича, Казаковой Калерии Александровны, Овериной Валентины Георгиевны, Зюряевой Елены Егоровны, Петрухина Юрия Антоновича, Сытова Юрия Михайловича, Арабова Алиханич, Гусейнаева Саида Гусейнаевича, Айгунова Зубаира Зубаировича, Багаутдинова Мусы Мусаевича, Казиханова Ильяса Батырхановича, Марии Ильиной, Апашева Ахмеднаби. Отметим, мероприятия проводятся «Волонтерами Победы», министерством по национальной политике Дагестана, министерством образования и науки республики. С концертной программой организаторы планируют обойти всех ветеранов Великой Отечественной войны и труда. «К 5 мая нам удалось поздравить с Днем Победы 12 ветеранов Великой Отечественной войны и 8 ветеранов труда и вручить подарки и цветы. Наша задача быть рядом с ветеранами ВОВ и сохранять историю», – отметил руководитель «Волонтеров Победы» Дагестана Магомед Гусейханов.

Источник: http://mirmol.ru