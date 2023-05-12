Махачкала вырвалась в лидеры голосования по благоустройству территорий

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан проанализировали предварительные итоги активности голосования по отбору общественных территорий Дагестана, подлежащих благоустройству в 2024 году.

Основным показателем было количество людей, оставивших свой голос за тот или иной объект. Так, в пятерке лидеров оказались Махачкала, Хасавюрт, Кизляр, Буйнакск и Избербаш. При этом в Махачкале, которая вышла на первое место, проголосовали более 86 тыс. человек, что является хорошим результатом для этого муниципального образования. Наименьшую активность в голосовании на сегодняшний день проявляют жители Каспийска, Дагестанских огней, Дербента и Кизилюрта.

По всей стране 15 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году. Голосование проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Александр Нестеров: «Открытое голосование – это мероприятие, которое проводится прежде всего для получения обратной связи от населения. Благодаря полученной информации мы выбираем те объекты, которые по мнению жителей необходимо благоустроить в первую очередь. И здесь очень важна открытость и активность населения. Поэтому всем, кто еще не принимал участие в голосовании, рекомендую пройти эту быструю процедуру, ведь от этого зависит будущее территории, на которой вы проводите значительную часть своей жизни!»

Дагестанцы смогут проголосовать на портале Госуслуг или на сайте 05.gorodsreda.ru. Завершится онлайн-голосование 31 мая. По данным 12 мая, в опросе проголосовали более 146 тыс. человек.