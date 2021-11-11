Культура

Махачкала стала второй в топ-3 кулинарных столиц России

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Компания SWiP составила рейтинг столиц общественного питания. Махачкала заняла второе место после Сочи. Третье место досталось Калининграду.

Ключевым показателем рейтинга является количество заведений общепита на тысячу жителей. Для Махачкалы этот показатель составил 3,8 заведений.

Авторы исследования объясняют высокую позицию Махачкалы в рейтинге местными традициями и популярностью питания вне дома. Кроме того, здесь мало представлена зарубежная кухня: всего несколько десятков суши-баров и пиццерий, что 2–4 раза меньше, чем в городах с таким же количеством жителей.

Исследование охватило 50 крупнейших городов России.

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