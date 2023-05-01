Махачкала сегодня празднует 100-летие со дня рождения почетного гражданина города, ветерана ВОВ Виктора Михайловича Хрисанова

Руководитель Махачкалы Ризван Газимагомедов вместе с министром труда и социального развития РД Мурадом Казиевым пришел поздравить юбиляра. Об этом глава города сообщил на своей странице в телеграм.

«Виктор Хрисанов родился в 1923 году в городе Белёв Тульской области. Война началась для него сразу после окончания школы. Он был мобилизован в армию и после «учебки» отправлен в формировавшуюся 45-ю Стрелковую дивизию под Сталинградом.

Хрисанов участвовал в Сталинградской битве, освобождении Донбасса, Днепропетровска, Запорожья, Николаева, Одессы — всей Южной Украины, а также городов Белоруссии.

Победу встретил у Бранденбургских ворот, в трехстах метрах от Рейхстага.

У ветерана пять орденов: два ордена Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, два ордена Красной Звезды, а также более 30 медалей.

Через несколько лет службы в Дагестане Виктор Михайлович получил звание полковника, ушел в отставку и переехал в Махачкалу.

Здесь он проживает уже более 50 лет.

Мы поздравляем Виктора Михайловича, желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!», — написал Газимагомедов.