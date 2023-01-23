Махачкала. Повара на колесах. Выпуск от 22.01.2023

Вот уже вторую неделю наши повара путешествуют по Кавказу. Они побывали в Чечне и теперь отправились в Дагестан. Тимофей Сулима и Артем Мартиросов приехали в Махачкалу, где ознакомились с местным колоритом, поинтересовались историей города, полюбовались красотой Сулакского каньона, посетили древний город Дербент и испробовали блюда дагестанской кухни.

В конце своего путешествия шеф-повара по традиции устроили кулинарный баттл, угостив местных жителей своими коронными блюдами. Что больше понравилось махачкалинцам — бриошь с томленой бараниной от Тимофея Сулимы или судак «Пех-Пех» в приготовлении Артема Мартиросова?

Источник: https://www.1tv.ru/shows/povara-na-kolesah/vypuski/mahachkala-povara-na-kolesah-vypusk-ot-22-01-2023