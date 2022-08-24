Махачкала попала в пятерку самых популярных авианаправлений у семейных туристов

Махачкала вошла в топ-5 самых востребованных летних авианаправлений по России у семейных туристов, сообщает сервис поездок и путешествий Туту.ру.

Анализировались заказы туда-обратно, оформленные для вылета с 1 июня по 31 августа, где в составе есть билеты для пассажиров в возрасте до 17 лет включительно.

На столицу Дагестана приходится 3,47% спроса среди путешествующих с детьми и подростками — это пятое место в рейтинге. В прошлом году доля Махачкалы составляла 1%.

Самое популярное направление для авиапутешествия с детьми этим летом — Сочи, куда предпочли полететь более 35% семейных путешественников. Далее по популярности идут Санкт-Петербург (14%), Москва (13,3%), Калининград (6,3%).

Также в топ-10 «семейных» направлений по России этим летом вошли Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Владивосток и Иркутск.