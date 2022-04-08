Общество

Махачкала отправила более 20 тонн гуманитарного груза в Донбасс

Оставить комментарий

Махачкала отправила более 20 тонн гуманитарного груза в Донбасс. Сбор был объявлен две недели назад. За это время удалось собрать больше 20 тонн гуманитарного груза.

В стороне не остался никто – и предприниматели города, и представители медицинского сообщества, и общественники, и депутаты, и махачкалинцы, которые захотели принять участие в этом богоугодном деле.

7 апреля, в 8-ю годовщину провозглашения Донецкой народной республики, большегруз выдвинулся в Крым, откуда помощь будет перераспределена по всему Донбассу.

Также читают:

Дагестанка Гульмира Дадаева победила в премии LEGE...
Владимир Путин провёл встречу с Владимиром Василье...
Разъяснения для получения QR-кода
Алюсет Азизханов назвал главным достижением руково...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.