Махачкала относится к перечню городов с высоким загрязнением атмосферного воздуха

Распоряжением Правительства Российской Федерации столица Дагестана включена в эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в рамках Федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Целевой показатель успешного проведения эксперимента – снижение выбросов приоритетных (опасных) загрязняющих веществ к 2030 году в 2 раза.

В связи с этим просим вас пройти небольшой социологический опрос в рамках федерального партийного проекта «Чистая страна» по ссылке:

https://ChistayaStrana.testograf.ru

Давайте вместе поможем нашей родной столице стать чище!