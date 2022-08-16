Общество

Махачкала относится к перечню городов с высоким загрязнением атмосферного воздуха

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Распоряжением Правительства Российской Федерации столица Дагестана включена в эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в рамках Федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Целевой показатель успешного проведения эксперимента – снижение выбросов приоритетных (опасных) загрязняющих веществ к 2030 году в 2 раза.

В связи с этим просим вас пройти небольшой социологический опрос в рамках федерального партийного проекта «Чистая страна» по ссылке:
https://ChistayaStrana.testograf.ru

Давайте вместе поможем нашей родной столице стать чище!

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