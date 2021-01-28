Махачкала начала вакцинацию с мэрии города

В республике проходит активная иммунизация населения от коронавируса вакциной «Спутник V». 27 января прививку получили сотруднии администрации города Махачкалы.

Вакцины поставляются в республику с соблюдением всех требований к перевозке препаратов. В свою очередь в Республиканской клинической больнице N 2 вакцины передаются на хранение в морозильные камеры с температурным режимом не более -18°C. При комнатной температуре вакцина сохраняет свои свойства лишь в течение получаса.

Вакцинация проводится с соблюдением определённого порядка: изъявивший желание привиться заполняет анкету и проходит обязательный осмотр терапевта, сдает анализ на антитела к вирусу. Лишь при условии нормального уровня давления, сатурации, температуры и при отсутствии противопоказаний вводится вакцина.

Желающие пройти вакцинацию, но имеющие признаки ОРВИ не допускаются к вакцинации до выздоровления.

Сотрудники мэрии Махачкалы, прошедшие выкцинацию, объяснили свой выбор нежеланием подвергать опасности население, так как по роду деятельности часто и много контактируют с людьми.