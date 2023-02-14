Махачкала может вернуть 245 гектаров земли!

По иску прокуратуры Кировского района города Махачкалы в интересах МО города

Махачкала и неопределенного круга лиц к ОАО «Махачкалинский комбинат шампанских вин» об истребовании из чужого незаконного владения земельных участков общей площадью 245 га, расположенного по адресу: г. Махачкала, МКР пос. Ленинкент.

Администрация города Махачкалы проходила по делу потерпевшим лицом, которому нанесен существенный ущерб.

Благодаря единой позиции Прокуратуры Кировского района г. Махачкалы, Правового управления и Управления имущественных и земельных отношений администрации г. Махачкалы была обеспечена победа в деле, решением которого в муниципальную собственность изъяты 245 гектаров земли!

Данный земельный участок будет использован для решения ряда социально-важных вопросов, таких как строительство детских садов, школьных учреждений, общественных пространств и т.д.