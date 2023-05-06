Махачкала готовится к праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы

В столице Дагестана городе Махачкале, как и во всей стране, пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы.

9 мая на центральной площади Махачкалы в 10:00 стартует праздничный митинг.

В 10:30 с улицы Магомеда Гаджиева стартует автопробег ретроавтомобилей, которые проедутся по следующему маршруту:

ул. Г. Гаджиева;

ул. Магомедтагирова;

пр. Шамиля;

ул. Ярагского;

путепровод

пр. Петра I

кольцо у Республиканского издательского комплекса;

пр. Петра I,

путепровод;

пр. Гамидова;

ул. Гагарина;

ул. Абубакарова;

ул. Дахадаева;

пл. Ленина.

Далее праздничные мероприятия продолжатся на площадке перед Аварским театром.

Здесь будет развёрнута полевая кухня, организована фотозона «На фронтовом перевале», а также выставка детского рисунка «Белые журавли».

В 15:00 здесь пройдёт праздничный концерт «Тебе, Победа, посвящается».

Детские школы искусств Управления культуры г. Махачкалы продолжат череду праздничных мероприятий концертами во всех основных парках и скверах города.

В 18:00 концерты начнутся в на следующих локациях:

сквер им. Фазу Алиевой;

парк 50-летия Октября;

сквер имени С. Стальского на площадке перед Аварским театром;

сквер по улице Акушинского, 297а;

парк Ленинского комсомола;

парк Воинов-интернационалистов по проспекту Шамиля;

сквер имени Кирова по проспекту Гамидова;

парк Ак-Гёль у мемориала Русской интеллигенции.

Напоминаем, что 9 мая в Махачкале для обеспечения безопасности участников праздничных мероприятий с 6:00 до 13:00

будет временно ограничено движение транспорта на следующих улицах:

– улица Гусаева, на участке от улицы Даниялова до улицы Магомеда Гаджиева;

– улица Магомеда Гаджиева, на участке от улицы Гусаева до улицы Гайдара Гаджиева;

– улица Гайдара Гаджиева, на участке от улицы Магомеда Гаджиева до улицы Батырмурзаева.