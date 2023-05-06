Махачкала готовится к праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы

В столице Дагестана городе Махачкале, как и во всей стране, пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы.
9 мая на центральной площади Махачкалы в 10:00 стартует праздничный митинг.
В 10:30 с улицы Магомеда Гаджиева стартует автопробег ретроавтомобилей, которые проедутся по следующему маршруту:
ул. Г. Гаджиева;
ул. Магомедтагирова;
пр. Шамиля;
ул. Ярагского;
путепровод
пр. Петра I
кольцо у Республиканского издательского комплекса;
пр. Петра I,
путепровод;
пр. Гамидова;
ул. Гагарина;
ул. Абубакарова;
ул. Дахадаева;
пл. Ленина.
Далее праздничные мероприятия продолжатся на площадке перед Аварским театром.
Здесь будет развёрнута полевая кухня, организована фотозона «На фронтовом перевале», а также выставка детского рисунка «Белые журавли».
В 15:00 здесь пройдёт праздничный концерт «Тебе, Победа, посвящается».
Детские школы искусств Управления культуры г. Махачкалы продолжат череду праздничных мероприятий концертами во всех основных парках и скверах города.
В 18:00 концерты начнутся в на следующих локациях:
сквер им. Фазу Алиевой;
парк 50-летия Октября;
сквер имени С. Стальского на площадке перед Аварским театром;
сквер по улице Акушинского, 297а;
парк Ленинского комсомола;
парк Воинов-интернационалистов по проспекту Шамиля;
сквер имени Кирова по проспекту Гамидова;
парк Ак-Гёль у мемориала Русской интеллигенции.
Напоминаем, что 9 мая в Махачкале для обеспечения безопасности участников праздничных мероприятий с 6:00 до 13:00
будет временно ограничено движение транспорта на следующих улицах:
– улица Гусаева, на участке от улицы Даниялова до улицы Магомеда Гаджиева;
– улица Магомеда Гаджиева, на участке от улицы Гусаева до улицы Гайдара Гаджиева;
– улица Гайдара Гаджиева, на участке от улицы Магомеда Гаджиева до улицы Батырмурзаева.