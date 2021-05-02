Магу-дере: дорога сквозь скалы, бурная река…

С большим трудом пробивает себе путь среди громадного числа разной величины камней река. Эти камни можно заметить вдоль реки, до блеска отполированные вечным потоком ледяной воды Чираг-чая.

Живописность ущелью придаёт красивый лес: высокие стройные сосны, развесистые буки, переплетаясь к верху ветвями, образуют сплошной зеленый свод, под которым сокрыта прохладная тень.

Тишина леса нарушается только шумом неугомонной реки.

Неотъемлемой частью Магъу-дере является построенный там ещë в прошлом веке Зиярат.

Над бездной ущелья реки Чираг-чай словно факел на ветру приютилось древнее святилище.

Многие, проезжая по этой дороге, останавливаются, по старой памятной традиции оставляют в нише лицевой части небольшого каменного монумента милостыню и молят Господа о защите и благополучии в пути.

У подножия крутого склона, напротив Зиярата, находится уникальная лесная поляна. Это ровная, поросшая красивым берёзовым лесом поляна треугольной формы с протекающим по ней прозрачным как роса ручьем, защищённая от ветров лесистыми склонами.

Тут же есть и небольшой источник с холодной водой.

Осмотревшись здесь, замечаешь: чьи-то заботливые руки приладили к скале лоток для стока воды, сделали небольшой водоём для животных, поставили на сланцевую плиту железную кружку, чтобы не утруждать путников, желающих утолить жажду.

Сейчас дорога здесь значительно расширена и езда по ней доставляет большое удовольствие.

Любуясь красотами Магу-дере, не оставляешь без внимания и то, какой труд вложен в строительство этой магистрали.

Ведь столько препятствий и осложнений, а основные инструменты строителей – лопата, кирка и лом.

Строительство дороги через ущелье Магу-дере

стало стратегической целью для Агулов.

Из каждого села лучшие мастера назначались на строительство мостов в Магу-дере.

В те времена это считалось жутким испытанием для населения.

Сколько она забрала жизней при строительстве и продолжает забирать до сих пор.

По всему пути встречаются памятники погибших в тех или иных ситуациях.

Было время, когда здесь с трудом разъезжали путники на лошадях, в некоторых местах от пропасти ничего не отделяло. Не так легко узкая конная тропа превратилась в свободную трассу и открылась миру. Труд этот был настолько тяжел и опасен, что в нашей памяти он должен занять не какое-то тёмное отдалённое место, а должное по своему характеру.

Поездка по Магу-дере каждый раз наводит на грусть:

разрушенные дома горного Дуруштула вырисовываются темными силуэтами на яркой синеве неба. Они придают благолепному ландшафту некую эпичность и невольно приковывают внимание каждого путника.

Дуруштул сегодня напоминает развалины гигантского средневекового замка.

Проезжая руины аула Дуруштул, тебя охватывает непонятное волнение.

Весна, кругом всё живое, по ущелью стекает река, цветут цветы, растёт трава. И на этом фоне пробуждающейся жизни вдруг является как сухой скелет, как брошенное гнездо, разрушенное стихией природы, покинутое село Дуруштул, мрачно глядя на путников черными глазницами окон. Змейкой ведёт к ее подножию едва заметная, заброшенная тропа. Но гордо стоят на скале одинокие стены жилищ и мечети, призывая помнить поколения, которые строили этот быт.

Гасан Раджабов