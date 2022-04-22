Маграм Алиджанов: «Знамя Победы» – символ гордости, чести, достоинства…

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов объявил о решении провести в Дагестане новый проект — организовать в ходе проведения «Вахты Памяти» мероприятия, посвящённые Знамени Победы. Так, с 30 апреля по 10 мая во всех городах и районах Дагестана пройдет Республиканская акция «Знамя Победы». Своим мнением по этому поводу поделился председатель Дагестанского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Маграм Алиджанов.

«Акция «Знамя Победы» – память и напоминание, благодарность предкам и назидание нынешнему поколению. «Знамя Победы» – символ гордости, чести, достоинства и единения народов великой державы – Союза Советских Социалистических Республик – могучей, многонациональной страны, которая победила в той страшной войне.

Идут годы, но подвигу народа в Великой Отечественной войне суждено навсегда остаться в истории.

Патриотическая акция «Знамя Победы» призвана отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности миллионов соотечественников, отстоявших свободу и независимость нашей страны», — сказал Алиджанов.

Источник: Дагестанская Правда