Маграм Алиджанов: «Все закончится, когда бандеровцы получат по зубам»

Маграм Алиджанов, руководитель Дагестанского отделения Общероссийской общественной организация ветеранов «Российский союз ветеранов» прокомментировал ситуацию вокруг Украины.



«Сегодня утром я прослушал обращение Президента страны Владимира Владимировича Путина. После этого встретился с коллегами по ветеранскому движению. Я и мои товарищи полностью одобряем действия руководства нашей страны. Нас 8 лет обводили вокруг пальца. Не выполняли Минские соглашения, которые были направлены на урегулирование ситуации на востоке Украины. Мы помним 2008 год, когда по указке Америки Грузия напала на Южную Осетию.

Сейчас то же самое в отношении жителей Донецка и Луганска делает Украина. Их не интересует кровь простых людей. Все закончится, когда бандеровцы получат по зубам. В зоне конфликта в составе Вооруженных Сил России находятся и дагестанцы. Я обращаюсь к их родственникам: сохраняйте спокойствие. Уверен, наше военное руководство сделает все возможное, чтобы избежать лишних жертв», отметил Алиджанов.