Магомет-Али Ханов: «Сплочение и единение народов нашей страны в один народ, в одну великую страну началось именно с 1612 года»

Сегодня, 4 ноября, особенная дата истории нашей Родины – День единства народов России. Этот день призывает каждого россиянина еще раз осмыслить уроки нашего прошлого, дать правильную и верную оценку единению народа ради защиты, развития и благополучия родной страны.

Своим комментарием о Дне единства народов России поделился также и наш эксперт, редактор отдела политики и сельского хозяйства редакции республиканской газеты «Голос степи», Заслуженный работник культуры Дагестана Магомет-Али Ханов.

– Раньше, в советские годы развития нашей страны, днем национального единения народов был праздник 7 ноября – День Великой Октябрьской социалистической революции. Как бы об этой дате сейчас не говорили, но праздник тот и в самом деле объединял всех жителей нашего огромного тогда государства – СССР. Если мы сегодня вспомним историю, то дружба и единство народов СССР укрепилось именно в годы Великой Отечественной войны, когда на нас напала гитлеровская Германия. И если сделать параллель между той и сегодняшней конфронтацией, то мы как раз попадем в точку. И тогда, и сейчас спустя более 70 лет с нами противостояние ведет все тот же самый Запад. Вспомним, кто тогда воевал на стороне фашистской Германии: Италия, Румыния, Финляндия, Бельгия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Франция, Чехия, Словакия, Испания, Венгрия, Хорватия, Болгария, Албания, на востоке – Япония и Таиланд. Сегодня почти те же самые страны, включая США и Великобританию, если и не воюют открыто против России, но поддерживают украинских нацистов оружием, финансами и морально.

Однако тогда, во Второй мировой войне, усилия коллективного Запада вдребезги разбились об единство и стойкость советских людей, в том числе и народов России: русских, татар, башкир, удмуртов, мордвин, народов Кавказа и других. Сомневаться не приходится: также будет и сейчас!

Также было и в годы Отечественной войны 1812-1814 годов, когда все народы России в едином порыве поднялись на защиту своего Отечества. В составе русских войск воевали и дошли до самого Парижа караногайские конники под командованием есаула Абубекера. Наши славные прапрадеды тогда влились в состав казачьей армии Матвея Платова. О мужестве, военной доблести ногайцев в Отечественной войне 1812 года написал в своих путевых заметках «Путешествия по Кизлярской степи. 1824-1835 годы», изданный в 1842 году в Санкт-Петербурге, русский путешественник Андрей Павлов, побывавший в Ногайской степи. В одном ауле старый ногаец, участник Отечественной войны, принял в гости Павлова как родного сына.

Ветеран войны 1812 года ярко и живописно рассказывал гостю об участии караногайцев в борьбе против войск Наполеона. Узнав о том, что А. Павлов родом из казаков, семидесятилетний аксакал удивленно воскликнул: «Как! Ты казак?! Я сам участвовал в походах с казаками. Скажи-ка, добрый гость, помнят ли они нас? Помнят ли они о том, как славно воевали мы за нашего доброго царя?».

Но сегодня, 4 ноября, в День единства народов России, мы вспоминаем о том, что все это, то есть сплочение и единение народов нашей страны в один народ, в одну великую страну началось задолго до этого, а именно в 1612 году, когда наши предки, объединившись, победили иноземного врага. Именно в тот день по сути началось образование нашей великой державы, которая впоследствии взяла путь на развитие и укрепилась на карте мира как самостоятельное и сильное государство со своим суверенитетом и территориальной целостностью. И все это благодаря усилиям и стараниям наших великих предков: Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Петра Первого, Михаила Кутузова, Александра Пушкина, Льва Толстого, Петра Чайковского, Валерия Чкалова, Георгия Жукова, политрука Клочкова, Халмурзы Кумукова, Алимхана Асанова, Юрия Гагарина и многих других. И все они берут свое начало, свои истоки с 4 ноября 1612 года – с Дня единства народов России.

Сегодня, когда возле границ нашей Родины вновь поднимает свою голову «коричневая чума» и ее попечители, этот день приобретает особый смысл: мы снова должны объединится, мобилизовать свои внутренние силы и чувства, почувствовать себя единой страной и народом и тогда мы станем вновь непобедимыми, как и во все времена, – поделился своим мнением о Дне единства народов России Магомет-Али Ханов.

Источник: https://golosstepi.ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/72802/