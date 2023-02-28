Магомет-Али Ханов: «Правительству РД удалось не только удержать падение экономики, но и найти пути решения для его дальнейшего развития»

Выступая с отчетным докладом работы Правительства Республики Дагестан за 2022 год на 20-й сессии республиканского парламента глава Кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что отчетный период проходил в сложных условиях по региону и стране из-за объявленных Западом экономических санкций. Поэтому основные усилия Правительства РД были направлены на сохранение устойчивого развития экономики и поддержание социальной стабильности.

«Действительно, год прошел, можно сказать, в чрезвычайной обстановке, когда из-за начала специальной военной операции российских войск 24 февраля 2022 года на Украине, США и западные страны общими усилиями бросились давить нашу экономику всеми возможными и невозможными санкциями. И надо отдать должное и Правительству страны, и Правительству Дагестана, которое несмотря на трудную обстановку шаг за шагом принимало и решало нелегкие задачи по сохранению устойчивого развития экономики республики. Хочу отметить, что за ушедший год Правительству региона удалось не только удержать падение экономики, но и найти пути решения для его дальнейшего развития.

К примеру, удалось добиться производства продукции сельского хозяйства по региону на 101 %. Здесь было немало сделано по обеспечению продовольственной безопасности республики. В результате Дагестан твердо занимает лидирующие позиции по производству риса, винограда, мяса, шерсти. Основным регионом производства мяса и шерсти считается Северная зона, в частности и наш Ногайский район. На территории нашего муниципального образования, к примеру, содержится около 400 тысяч овец и более 30 тысяч голов крупного рогатого скота. В производстве валовой продукции сельского хозяйства 76 процентов занимает животноводство, 24 процента – растениеводство. На долю овцеводства в системе животноводства нашего района приходится 92 процента, скотоводства 8 процентов», – сообщил Магомет-Али Ханов.

Источник: Голос степи